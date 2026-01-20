Российские Team Spirit и Yandex приглашены на BLAST Slam 6 по «Доте» с призовым $ 1 млн

Чемпионат.com

Стало известно, какие команды примут участие на BLAST Slam VI по Dota 2.

Российские Team Spirit и Yandex приглашены на BLAST Slam 6 по Dota 2
© Чемпионат.com

Всего участвовать будет 12 коллективов. Помимо прямых инвайтов, состоялись европейская, китайская и южноазиатская квалификации — благодаря им на турнир прошли Natus Vincere, Xtreme Gaming и REKONIX.

Участники BLAST Slam VI по Dota 2

  • Team Liquid
  • HEROIC
  • OG
  • Team Yandex
  • Team Spirit
  • Tundra Esports
  • Team Falcons
  • MOUZ
  • GamerLegion
  • Natus Vincere
  • REKONIX
  • Xtreme Gaming

Отметим, что Tundra Esports выиграла последние четыре BLAST Slam. Трофей на первом чемпионате забрала BetBoom Team.

BLAST Slam VI пройдёт с 3 по 15 февраля на Мальте. Призовой фонд составляет $ 1 млн.