Tides of Tomorrow выйдет на два месяца позже

Разработчик Digixart и издатель THQ Nordic перенесли релиз Tides of Tomorrow с 24 февраля на 22 апреля. Адвенчура про выживание на океанической планете будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series.

© кадр из игры

В Tides of Tomorrow вам придется посещать платформы на поверхности воды, собирать ресурсы, заводить друзей и наживать врагов. Интересно, что на течение сюжета могут повлиять решения ваших друзей. Как именно, разработчики показали в одном из роликов.

В Steam можно опробовать демоверсию Tides of Tomorrow. Студия Digixart наиболее известна по Road 96.