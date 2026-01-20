Вышла новая модель в линейке изогнутых мониторов Acer Nitro

Параметры дисплея и панели

Монитор построен на VA-матрице с радиусом кривизны 1500R. Статическая контрастность составляет 3000:1 — типичный показатель для VA-технологии, обеспечивающий глубокий черный цвет. Углы обзора заявлены на уровне 178 градусов по горизонтали и вертикали. Пиковая яркость — 250 кд/м². Для защиты зрения используются фирменные режимы Flickerless (отсутствие мерцания подсветки) и BlueLightShield (фильтр синего спектра).

Разрешение, частота и время отклика

Разрешение экрана — 2560×1440 пикселей (WQHD), что обеспечивает плотность около 93 PPI. Максимальная частота обновления достигает 180 Гц при использовании интерфейса DisplayPort 1.4. При подключении через HDMI 2.0 частота ограничена 144 Гц. Минимальное время отклика (VRB) составляет 1 мс. Поддержка адаптивной синхронизации представлена технологией AMD FreeSync Premium, работающей в указанном диапазоне частот.

Цветовые характеристики

Монитор покрывает 90% цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB, что указывает на ориентированность на мультимедийный контент и любительскую работу с графикой. Глубина цвета — 8 бит (6 бит + FRC). Поддержка HDR соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 с пиковой яркостью в 400 кд/м² для соответствующего контента.

Интерфейсы и возможности подключения

Набор портов включает два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аналоговый аудиовыход 3,5 мм для наушников или внешней акустики. Встроенная аудиосистема представлена двумя стереодинамиками мощностью по 2 Вт каждый.

Эргономика и конструктив

Подставка предлагает регулировку только по наклону в диапазоне от -5 до 20 градусов. Регулировки по высоте, поворота или перевода в портретный режим не предусмотрено. Альтернативой является крепление на кронштейн или стену через стандартный интерфейс VESA 100×100 мм. Габариты устройства с подставкой — 708,9×528,5×304,3 мм, вес — около 7,8 кг.

Дополнительные особенности

В мониторе реализована фирменная игровая подсветка (световой ореол) на задней панели. Для быстрой настройки сцен предусмотрены горячие клавиши на панели управления. Комплектация включает кабели HDMI и DisplayPort.