Похоже, тяжелобольному фанату GTA позволили сыграть в шестую часть серии

Разработчик из Ubisoft Toronto Энтони Армстронг в декабре обратился к Rockstar Games с просьбой. Его родственник, страдающий от рака и получивший прогноз в 6−12 месяцев оставшейся ему жизни — большой поклонник серии GTA. Из-за болезни он мог не дожить до релиза Grand Theft Auto 6. Армстронг попросил студию дать родственнику возможность сыграть в долгожданную игру заранее.

© Ferra.ru

Он подчеркнул, что тот живёт совсем рядом с офисом Rockstar в Оквилле, и был готов подписать соглашение о неразглашении. Спустя несколько недель Армстронг сообщил радостные новости. С ним связался генеральный директор материнской Take-Two, а затем состоялся разговор с представителями Rockstar, который прошёл «очень хорошо».

Детали не разглашаются, но автор поблагодарил всех за помощь. После этого оригинальный пост был удалён, вероятно, по юридическим причинам. Похоже, мечта тяжелобольного фаната сбылась.