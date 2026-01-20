Samsung раскрыла цены Galaxy Book6 Pro и Ultra с видеокартами NVIDIA

Компания Samsung раскрыла технические характеристики и цены ноутбуков линейки Galaxy Book6 Pro на официальном сайте в Южной Корее. Новое поколение оказалось заметно дороже предшественников, сообщает Videocardz.

© Газета.Ru

Так, стартовая цена на новинки составляет 3,4 млн вон (около 179,9 тыс. руб.), тогда как Galaxy Book предыдущего поколения предлагались примерно от 1,7 млн вон (около 93,2 тыс. руб.). Базовая конфигурация оснащается процессором Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

Для пользователей, которым требуется более высокая графическая производительность, предусмотрена версия Galaxy Book6 Ultra с дискретной видеокартой RTX 5060 и 5070 Laptop. Минимальная цена такой модификации начинается с 4,6 млн вон (около 244,3 тыс. руб.).

Официальных разъяснений причин существенного роста стоимости Samsung не приводит. При этом ранее компания, напротив, снижала цены при переходе от Galaxy Book4 к Galaxy Book5. Одним из возможных факторов удорожания аналитики называют сохраняющийся рост цен на память.

