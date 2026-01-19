Как искать контрабанду в Quarantine Zone: гайд

По мере прохождения Quarantine Zone: The Last Check игроку будут открываться новые инструменты для осмотра и диагностики выживших. Но в какой-то момент к симптомам болезни добавится и контрабанда, которую нужно изымать. Портал gamerant.com рассказал, как ее искать.

© Steam

Некоторые выжившие попытаются пронести через блокпост контрабанду. Часть предметов можно отпускать без вмешательства, а вот другие строго запрещены, и их необходимо конфисковать. Контрабанда в Quarantine Zone бывает внутренней и внешней, поэтому досматривать нужно не только сумки и другую личную кладь выживших, но и их брюшную полость с помощью рентгена.

Для того, чтобы найти контрабанду, нужно взаимодействовать с багажом выживших после того, как они пройдут через металлоискатель. По открытию сумки ее содержимое автоматически будет разложено на столе — там его можно изучить на запрещенные предметы.

Что касается внутренней контрабанды, она появляется чуть позже по игре, когда игроку открывается портативный рентгеновский сканер. В идеале сканировать нужно каждого выжившего, проходящего через блокпост, но отдельно внимание стоит обращать на тех, кто время от времени держится за живот. Иногда это бывает признаком боли — либо от болезни, либо от спрятанных предметов. Для того, чтобы конфисковать внутреннюю контрабанду, нужно поговорить с человеком в белом костюме химзащиты и попросить его изъять предмет.

Проверять выживших на контрабанду будет проще, если прокачать блокпост в режиме строительства. Есть три апгрейда, улучшающих работу стандартного детектора — каждый из них добавляет специальный индикатор, если через рамку проходит специфический тип запрещенной субстанции. Приобрести можно детектор металла, пороха, химикатов и гнили.

Под определение контрабанды в Quarantine Zone подпадают оружие, боеприпасы и зараженное мясо. Хотя последнее считается запрещенным предметом, его не нужно конфисковать, поскольку оно также является источником биологической опасности. За конфискацию зараженного мяса игрока оштрафуют на $10.

Наконец, золотые предметы — коллекционные, и их можно конфисковать вне зависимости от того, к какому типу они принадлежат. За изъятие таких предметов штрафов нет.