В России предложили ввести самозапрет на платежи в онлайн-играх

Депутаты фракции "Новые люди" предложили разрешить самозапрет на платежи в компьютерных играх. Такой запрос они отправили в Минцифры.

Речь о механизме добровольного самозапрета и на сферу транзакций в онлайн-играх.

"Необходимо предусмотреть возможность для пользователя добровольно устанавливать блокировку на осуществление платежей в компьютерных и мобильных играх - по собственной инициативе", - сказано в письме.

Табу предлагается вводить на определенный срок или бессрочно. Реализация такого сервиса могла бы быть организована максимально удобно через портал Госуслуг, считают депутаты.

Введение механизма самозапрета на внутриигровые платежи, по их оценке, позволит защитить подростков и других уязвимых групп граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх. При этом предложенная мера не нарушит прав других граждан, поскольку носит сугубо добровольный характер и не будет применяться принудительно, указали авторы обращения.

Парламентарии привели оценки аналитиков, согласно которым в 2024 году российские геймеры потратили на приобретение внутриигровых товаров и валют около 204 млрд рублей. При этом за период с января по ноябрь 2025 года, согласно данным отдельных участников рынка, российские игроки потратили на цифровые развлечения на 36% больше средств по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Сейчас меры по ограничению внутриигровых платежей в российском законодательстве отсутствуют.

"Без должного контроля микроплатежи могут приводить к развитию зависимости. Практика показывает, что дети и подростки нередко совершают необдуманные покупки в играх и способны потратить на них все доступные деньги, - заявили авторы. - Так, зафиксированы случаи, когда несовершеннолетние игроки в России расходовали сотни тысяч рублей с родительских счетов".

Депутаты напомнили о введении в России возможности установить самозапрет на азартные игры и предложили предусмотреть аналогичный механизм для онлайн-игр.