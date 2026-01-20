Портативная консоль MSI Claw A8 появилась в продаже в США. В то время как в странах Азии и Европы она продаётся с августа 2025 года, американским геймерам даже не объясняли причину задержки.

© Ferra.ru

Для MSI модель важная, так как в ней компания перешла с процессоров Intel на AMD. Устройство имеет внутри также 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и 8-дюймовый экран с высокой частотой обновления.

Первые продажи начались в Китае и Европе ещё летом 2025 года. Возможно, причиной задержки в США были «проблемы с поставками или сертификацией».

Только в январе 2026 года консоль появилась в американских магазинах по цене от 1100 долларов, однако купить её пока почти невозможно — товара нет в наличии. Поставки ожидаются к концу месяца.