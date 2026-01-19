В России около 110 млн человек играют в видеоигры — большое исследование
Компания «Развитие видеоигровой индустрии» (РВИ) провела большое исследование «Гейминг в России 2026». В нём авторы опросили 4600 человек в возрасте от 14 лет и старше, включая 791 родителя детей от 7 до 14 лет.
По результатам исследования РВИ удалось развеять многие популярные мифы о российских геймерах. В компании заявили, что российская индустрия видеоигр стала полноценным сектором экономики и медиа с объёмом рынка в $ 2,3 млрд и общей аудитории в 106–110 млн человек (до 81% населения страны).
Основные результаты исследования «Гейминг в России 2026»
- Ежедневно в видеоигры играет каждый третий взрослый россиянин (34%). Современный российский геймер — уже не школьник, а работающий человек, для которого игры встроены в повседневный ритм наряду с другими цифровыми практиками.
- Гейминг стал массовой практикой, и видеоигры вошли в привычку большинства россиян. Общая аудитория видеоигр составляет от 106 до 110 млн человек в возрасте 7 лет и старше, от 78 до 81% от численности населения страны. За последние три года этот показатель заметно вырос, тогда количество играющих было 88 млн человек.
- Рынок видеоигр стремительно меняется, в лидерах — мобильный гейминг. На смартфонах и планшетах играют от 60% до 80% пользователей в зависимости от города, среди детей 7–14 лет этот показатель составляет 76%. Геймеры с высоким доходом чаще вовлечены в облачный гейминг (21% против 11% в эконом-сегменте) и в проекты со шлемами виртуальной реальности.
- В российском обществе преобладают позитивные установки в отношении влияния видеоигр на человека. 62% россиян убеждены, что видеоигры способствуют развитию полезных навыков, чуть меньше — 60%, что они развивают соревновательный дух и целеустремлённость. Кроме того, немаловажно, что геймер с помощью видеоигр может расслабиться и снять стресс (так считает 61% респондентов).
- Игровой сеанс без перерыва у большинства российских геймеров (83%) ограничивается максимум тремя часами (зачастую он меньше). В среднем за неделю геймеры, которые играли в видеоигры хотя бы раз за последний месяц, проводят в видеоиграх 13 часов.
- Мужчины и женщины, представители разных поколений и жители различных городов предпочитают неоднородные жанры игр. Женщины чаще выбирают головоломки, а мужчины шутеры, стратегии и ролевые игры. Представители старшего поколения (55+) склоняются к головоломкам, тогда как юные игроки (14-34) выбирают симуляторы и ролевые игры. Интересно, что среди жителей крупных городов много поклонников хорроров (16% против 10% в других населенных пунктах).