Российский рынок гейминга оценили в 175 миллиардов рублей

Более 100 миллионов россиян играют сегодня в видеоигры, таковы данные исследования, проведенного Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) совместно с видеоигровым холдингом ИФСИ и Аналитическим центром НАФИ. По итогам исследования совокупные расходы россиян на игры оцениваются примерно в 175 млрд рублей. Однако эксперты говорят о недооценке масштабов рынка.

© Российская Газета

По данным исследования, с которым ознакомилась "РГ", видеоигры хотя бы изредка запускают 106-110 млн жителей России старше семи лет - это 78-81% населения страны. Но только 17% из них называют себя геймерами.

Заметно, что сохраняется динамика прироста аудитории компьютерных игр. По результатам исследования НАФИ, в 2022 году 60% россиян 18 лет и старше играли в видеоигры, то есть порядка 88 млн человек. При этом в 2022 году фиксировался трехкратный рост аудитории по сравнению с данными 2018 года.

Каждый четвертый геймер в России использует пиратский контент

За последний год покупки, связанные с видеоиграми, совершали 37% российских игроков. Чаще всего речь идет о приобретении внутриигрового контента - такие покупки делали 20% аудитории. По итогам исследования совокупные расходы россиян на внутриигровые покупки оцениваются примерно в 56 млрд рублей. Ядро платящей аудитории - не подростки, а обеспеченные и образованные взрослые.

Средний чек на внутриигровые покупки - 3 тысячи рублей в год. При этом те, у кого есть высшее образование, тратят до трех раз больше. Доля же совершающих крупные внутриигровые покупки, то есть на сумму более 10 тыс. рублей, вдвое выше, чем среди игроков без высшего образования. Другие распространенные статьи расходов - оформление подписок (10%), покупка цифровых и физических копий игр (9% и 7% соответственно) и приобретение игровых пропусков (6%).

Немного удручает то обстоятельство, что примерно 25% российских геймеров - пираты. 36% игроков, совершавших покупки, сталкивались с трудностями при оплате: ограничения карт, блокировки, рост комиссий посредников. В результате каждый второй россиян, увлекающийся видеоиграми, за последний год получал к ним доступ, совершая покупку или скачивая с бесплатных ресурсов. Приоритетным способом получения видеоигры является скачивание с торрента - так делал каждый четвертый.

Среди тех, кто предпочитает оставаться в правовом поле, площадки распределились следующим образом. Steam - самый популярный цифровой магазин игр, им пользуются 41% российских геймеров. Далее по популярности идут RuStore - 27%, Google Play - 25%, VK Play - 23%, App Store - 21%, Epic Games Store - 16%, PlayStation Store - 10% и Microsoft Store - 10%.

Опрошенные "РГ" эксперты отмечают, что данные исследования недооценивают рынок - из-за методологии социологического опроса, так как респонденты традиционно недооценивают свои траты. Более достоверными являются оценки внешних аналитических агентств, таких как IMARC и Sensor Tower, - они оценивают российский рынок в 2-2,5 млрд долларов, то есть порядка 190 млрд рублей против 175 млрд рублей, приведенных авторами исследования.

"Формально рынок вырос со 158 миллиардов рублей в 2021 году (данные исследования PwC и АКИ) до 187 миллиардов рублей в 2024 году (данные исследования Strategy Partners и РВИ). Это говорит о том, что рынок выравнивается, но тем не менее мы не в десятке стран-лидеров, хотя потенциал добраться вплоть до пятого места при правильном подходе в перспективе следующих 5 лет есть", - говорит генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Потенциал роста доходов эксперт видит в первую очередь в инди-сегменте и в мобильных играх. Сегодня там растут новые команды разработчиков, часть из которых имеет все шансы в будущем начать делать хиты, уверен он. "В мире мобильный сегмент сегодня основной, причем сильно растет качество мобильных игр. И хорошо, что в этом списке большой мобильной разработки среди хитов не только китайские игры, но и рожденные в России CarX, Танки Блиц, Standoff 2 и др.", - отметил Овчинников. При этом и для ПК-разработчиков мы- один из лучших рынков в мире, по количеству игроков превышающий всю Латинскую Америку и уступающий лишь китайскому и английскому языкам.