5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Confidential Killings

В 2025 году произошел своего рода мини-ренессанс детективных игр, и они по-прежнему продолжают выходить. Detective Killings — point-and-click головоломка в сеттинге золотого века Голливуда; кто-то систематически убивает актеров, сценаристов и продюсеров, и игроку предстоит выяснить, кто. Изучив места преступлений, детективу предстоит восстановить события, чтобы открыть связи между смертями и понять, как в них замешаны различные персонажи.

Craftlings

Craftlings сочетает автоматизацию с менеджментом орд юнитов в духе Lemmings, но вместо коротких уровней из последней игрока ждут 12 огромных карт. Крафтлингов можно распределять на различные задачи, вроде строительства и добычи ресурсов, а в перерыве от экономики игроку также предстоит периодически отбиваться от противников.

Streetdog BMX

Streetdog BMX, как можно догадаться по названию, посвящен заездам на BMX-велосипедах. Игра предлагает шесть карт для трюков, где можно продемонстрировать свои навыки райдера, поставить рекорды и, конечно же, кастомизировать собственный байк.

EmuDevz

EmuDevz — игра только для тех, кто обладает практическим опытом программирования; разработчик прямо на странице проекта предупреждает, что игрокам, не умеющим писать код, «лучше сразу развернуться назад». Но если вы один из тех, кто владеет нужными навыками, игра выглядит очень любопытно. По сюжету, протагонист EmuDevz — кодер в 32767 году, и его задача — починить эмулятор вымышленной консоли в мире, пережившем интернет-апокалипсис.

Big Hops

Очаровательная игра в духе маскот-платформеров 1990-х. В Big Hops игрок примерит на себя роль лягушонка, который ищет дорогу домой в большом, странном мире. Как и можно ожидать от современных платформеров, проект делает акцент на отзывчивость механик: ловкий лягушонок может раскачиваться на собственном языке и карабкаться по любым стенам, примерно как Линк в Breath of the Wild.