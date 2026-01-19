В DNS начали продавать устаревшие видеокарты AFOX

DNS начал продавать устаревшие видеокарты AFOX с чипами, которые были представлены еще в 2016 году. При этом в каталоге устройства отображаются со статусом «новинка», убедился корреспондент «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Ритейлер предлагает пользователям двухвентиляторные версии GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060. Эталонная GeForce GTX 1050 Ti в текущем году отмечает десятилетие с момента выхода.

Модель AFOX GeForce GTX 1050 Ti оснащена 4 ГБ памяти GDDR5 с 128-битной шиной и построена на архитектуре Pascal. Устройство использует интерфейс PCIe Gen3 x16, поддерживает частоту до 1392 МГц и имеет энергопотребление не превышает 250 Вт.

AFOX GeForce GTX 1660 Ti оборудована 6 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной и основана на архитектуре Turing. Максимальная частота достигает 1770 МГц.

GeForce RTX 2060 в исполнении AFOX также оснащается 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной. Наличие 30 RT-ядер обеспечивает поддержку аппаратной трассировки лучей. Частота в режиме Boost заявлена на уровне 1680 МГц, а рекомендуемая мощность блока питания составляет 500 Вт.

Наконец, модель AFOX GeForce RTX 3060 с получила 12 ГБ памяти GDDR6, 192-битную шину, интерфейс PCIe Gen4 x16, частоту до 1777 МГц и требует блока питания от 550 Вт.

Цены на «новинки» начинаются от 17,8 тыс. руб.

Ранее видеокарты NVIDIA и AMD резко подорожали в Европе на фоне кризиса памяти.