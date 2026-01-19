Видеокарты NVIDIA и AMD резко подорожали в Европе

На европейском рынке зафиксирован рост цен на видеокарты, о котором отраслевые источники предупреждали с конца 2025. Данные агрегаторов показывают удорожание практически всех актуальных моделей как у NVIDIA, так и у AMD, сообщает IXBT.

© Газета.Ru

Так, GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ сейчас предлагается в Европе в среднем от €520, тогда как в конце декабря минимальные цены составляли €480–490. RTX 5070 подорожала до €580 против €550 несколькими неделями ранее. RTX 5070 Ti оценивается минимум в €880 — почти на €100 больше, чем около трех недель назад. Существенный рост показала и RTX 5080, стоимость которой достигла €1200–1250 против примерно €1000 в конце декабря. Флагманская RTX 5090 подорожала сильнее всех — с порядка €2900 до €3500.

В линейке AMD повышение цен также затронуло все актуальные позиции. Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ, которая по-прежнему считается одним из наиболее сбалансированных вариантов в младшем сегменте с увеличенным объемом памяти, теперь стоит около €400 евро вместо €360, тогда как RX 9070 выросла в цене с €550 до €600, а RX 9070 XT — до €670 по сравнению с €630 месяцем ранее.

Ранее блогер протестировал компьютер с DDR3 в современных играх.