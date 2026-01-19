Cyberpunk может выйти на мобильные устройства

Польская студия CD Projekt RED, известная по Cyberpunk 2077 и серии «Ведьмак», открыла вакансию руководителя отдела технического контроля качества. В перечне обязанностей указано обеспечение технического контроля качества продуктов на различных платформах, включая ПК, консоли и мобильные устройства, сообщает Sportskeeda.

Упоминание мобильных платформ вызвало интерес у сообщества и отраслевых наблюдателей. Часть игроков и инсайдеров расценила его как возможный сигнал о разработке мобильного проекта во вселенной Cyberpunk: либо для следующей крупной игры франшизы под кодовым названием Project Orion, либо в формате отдельного спин-оффа. Эту точку зрения публично поддержали инсайдеры NinjaGo и Sarge.

В случае подтверждения подобных планов выход Cyberpunk на мобильных платформах мог бы существенно расширить аудиторию бренда за счет быстрорастущего сегмента мобильного гейминга и усилить тренд адаптации AAA-франшиз под смартфоны. Для студии это также означало бы дополнительные источники выручки на рынках, где мобильные игры занимают доминирующее положение.

В то же время официальных заявлений CD Projekt RED не делала. Не исключено, что вакансия подразумевает тестирование на портативных игровых системах, таких как Nintendo Switch или Steam Deck, а не разработку версии для смартфонов.

