GTA VI может быть показана неизлечимо больному фанату до выхода

Сотрудник Ubisoft Энтони Армстронг на своей странице в LinkedIn обратился к Rockstar Games с просьбой предоставить своему тяжело больному родственнику возможность поиграть в GTA VI до официального релиза.

© Газета.Ru

По словам Армстронга, его близкий человек на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. Недавно врачи сообщили, что прогноз по продолжительности жизни составляет от шести до двенадцати месяцев, и существует риск, что он не доживет до выхода долгожданной для него игры.

В своем обращении Армстронг попросил организовать эксклюзивный плейтест GTA VI в частном порядке. Спустя некоторое время он обновил публикацию, сообщив, что представители Rockstar вышли на связь и разговор завершился позитивно. Деталей достигнутых договоренностей он раскрывать не стал, ограничившись благодарностью всем, кто поддержал инициативу.

Официальных комментариев от Rockstar Games по этому поводу пока не поступало.

Это не первый подобный случай в игровой индустрии. Например, осенью 2024 года Gearbox пообещала дать возможность 37-летнему фанату, страдающему от терминальной стадии рака, поиграть в Borderlands 4 раньше времени. В прошлом компания дарила другому больному фанату третью часть до выхода.

Ранее сообщалось, что репетитор по Counter-Strike 2 рассказал, что зарабатывает 80–120 тыс. руб. в месяц.