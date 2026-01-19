В России растет спрос на тренеров в киберспортивных дисциплинах

© BFM.RU

В российском киберспорте растет спрос на репетиторов. Игроки, стремящиеся улучшить результаты в Counter-Strike 2 и других дисциплинах, нанимают онлайн-тренеров.

Россия стала первой страной, которая официально признала киберспорт, — это произошло еще четверть века назад. Сегодня в РФ есть Федерация компьютерного спорта, а наши ребята нередко побеждают на престижных международных киберспортивных соревнованиях.

Годовой заработок известных и успешных российских киберспортсменов может достигать десятков миллионов рублей. Все это привлекает молодежь. Но даже если ты хорошо играешь в тот же Counter-Strike 2 — а это самая массовая киберспортивная дисциплина, — далеко не факт, что ты так же хорошо будешь выступать на соревнованиях. Поэтому некоторые нанимают репетиторов или, если угодно, тренеров, которые предлагают свои услуги, в том числе на сайтах объявлений.

Тренировки проходят онлайн, в среднем один час занятий с геймером-репетитором стоит от 500 рублей. Как происходят сами занятия и сколько на этом можно заработать? Об этом Бизнес ФМ рассказал тренер по Counter-Strike 2 Руслан:

— Сейчас больше идет упор на саму игру с профессиональной точки зрения, то есть на соревнования, у нас калибровки, траки и так далее. Ну и плюс все равно начинаешь, находишь ребят — кто-то послабже бывает, кто-то посильнее. Кто посильнее, они делятся своим опытом, другим ребятам тоже передаешь постепенно, даже коллективы меняются, команды меняются. Где-то играешь роль тренера, наставника. Как и в любом спорте — у тебя получается, почему бы не попробовать получать за это деньги. Тренеры используются на профессиональном уровне везде — он не личный, а командный тренер. Люди с большим опытом обычно, которые в этой сфере давно, зачастую известные ребята, с какими-то достижениями крутыми, как индивидуальными, так и командными.

— Сколько могут на этом зарабатывать, насколько тренерство популярно?

— Цифры разные называют, но обычно тысяч 80 в среднем могут зарабатывать. У профессиональных тренеров, которые тренируют команды, цифры намного больше.

По словам тренеров, с которыми пообщалась редакция Бизнес ФМ, их основная аудитория — это молодые люди от 16 до 25 лет. Хотя, конечно, бывает, что приходят учиться и бородатые дяди сильно за 30 — но такие ученики, конечно, уже не планируют киберспортивную карьеру, а, скажем так, повышают киберспортивную квалификацию чисто для себя.

А подготовка профессиональных киберспортсменов организована по-другому. Продолжает тренер по Counter-Strike Владислав Ребец:

Владислав Ребец тренер по Counter-Strike «У нас сейчас очень активно — в СНГ и в России, в частности — развиваются молодые академии, которые набирают молодых игроков и готовят их к профессиональным командам. Это академия не в смысле как в футболе, где ты платишь денежку и ходишь, к сожалению, такое не развито в нашей сфере, а скорее молодые вторые-третьи составы большого клуба. И такие сейчас в России очень развиты. У всех топовых клубов по три-пять таких молодежных составов. И, соответственно, шанс попасть туда, если ты неплохо играешь и тебе 14-16 лет, довольно большой. Поэтому большинство старается целиться именно туда».

Подтянуть свои навыки при помощи тренера можно не только в Counter-Strike, но и в других киберспортивных дисциплинах, говорит гендиректор компании Games for Gamers Константин Сахнов:

Константин Сахнов гендиректор компании Games for Gamers «Counter-Strike — одна из наиболее популярных игр для наставничества, репетиторства, для киберспортсменов, но это связано с тем в первую очередь, что сама игра по себе очень старая, у нее очень большая аудитория, находится в активной поддержке, для нее продается множество предметов, которые торгуются между игроками, — очень популярный продукт. В целом такое репетиторство в первую очередь распространено для так называемых мультиплеерных, массовых игр, где вы сражаетесь не против компьютера, а против других игроков. Таких игр довольно много, после Counter-Strike я бы назвал Dota 2. Она очень популярна, в нее также не просто играют, но и нанимают репетиторов, потому что это тоже киберспортивная дисциплина».

Желающие могут найти и репетитора, который научит комментировать киберспорт. Но, наверное, тренеры по киберспортивным дисциплинам сегодня востребованы все-таки больше, чем те, кто готов профессионально помочь будущим киберспортивным комментаторам.