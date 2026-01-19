Эксперты сравнили мини-ПК на Intel Ultra и Mac mini на Apple Silicon

Современные мини-ПК уже способны справляться с работой с графикой, видео и ИИ-задачами. Основной выбор сегодня сводится к двум подходам: гибкие решения на базе Intel и полностью оптимизированные устройства от Apple. В Gizmochina решили разобраться, какой вариант удобен больше всего.

© Ferra.ru

Mini-ПК на Intel Ultra подойдут тем, кто, мол, ценит «свободу настроек». Такие компьютеры позволяют самостоятельно увеличивать объём оперативной памяти и хранилища. Кроме того, к ним можно подключать внешние видеокарты, превращая компактный ПК в «мощную рабочую станцию».

© Apple

Mac mini на Apple Silicon предлагает другой подход — простоту и стабильность. Компьютер работает тихо, не перегревается и показывает высокую производительность благодаря оптимизации ПО с железом. Он отлично подходит для монтажа видео, музыки, программирования и других «творческих» задач.

Важны обновления, гибкость и расширение возможностей? Выбирайте мини-ПК на базе процессоров Intel. А чтобы «не париться», подойдет и Mac mini.