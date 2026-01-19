Nothing создала ударопрочный смартфон в броне из кевлара для стримеров

Nothing представила необычный концепт смартфона, созданный по идее популярного стримера IShowSpeed. Это не готовый продукт, а скорее эксперимент. Для концепта даже сделали 3D-модель и рассчитали примерную стоимость разработки.

© Ferra.ru

Главная особенность устройства — три отдельных экрана. Специально для стримеров: на одном экране можно вести трансляцию, на втором читать чат, а на третьем следить за статистикой. Смартфон складывается буквой Z.

Одна из панелей съёмная. Её можно использовать отдельно или как камеру для съёмки видео. На задней части корпуса предусмотрено крепление для дополнительных объективов.

© Nothing

Корпус выполнен из кевлара — прочного и жаростойкого материала. Экран защищён сапфировым стеклом, а углы усилены специальным мягким материалом, который снижает риск повреждений при падениях. Для стабильных трансляций инженеры предложили использовать внешний USB-C адаптер.

Стоимость комплектующих оценивается примерно в 1 800 долларов, но с учётом разработки общий бюджет проекта якобы достигает около 55 миллионов долларов.

В продажу смартфон не поступит.