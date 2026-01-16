Гайд по Quarantine Zone: прокачка инструментов, симптомы инфекции

Quarantine Zone: The Last Check неплохо обучает игроков новым механикам и нюансам работы на блокпосте, но некоторые вещи игра не объясняет в принципе — а они довольно важны. Портал gamerant.com поделился полезными советами по прохождению игры.

Придерживайтесь определенного распорядка

По мере открытия новых инструментов, симптомов и механик, помнить о каждой мелочи будет все сложнее, и одна ошибка может дорого обойтись блокпосту. Поэтому лучше сразу продумать собственную рутину, чтобы выполнять регулярные задачи по порядку и осматривать выживших одинаково тщательно.

Не торопитесь и досматривайте выживших со всех ракурсов

Никто не мешает вам проверять и перепроверять симптомы столько, сколько нужно. Если пропустить всего один, то жизни каждого на блокпосте окажутся под угрозой. Присматривайтесь к людям со всех возможных ракурсов — симптомы, проявляющиеся на коже, могут быть где угодно. Обходите их, рассматривайте спину и бока, ищите следы от укусов, следы некроза и другие признаки инфекции.

Прокачайте два инструмента

Очки исследования можно тратить на прокачку блокпоста и определенных инструментов, но есть два апгрейда, которые стоит как можно быстрее. Первый — цветовая модификация для термометра, автоматически подсвечивающая температуры. Она сама подскажет, какая цифра является нормальной, а какая отклоняется от нормы, чтобы игроку не приходилось заглядывать в шпаргалку. А второй апгрейд — для сканера, чтобы он мог подсвечивать кожу через кровь и грязь. Некоторые кожные симптомы тяжело отличить от грязи, но с ним диагнозы можно будет ставить точнее.

Переключайте оружие дрона при атаке зомби

Каждые пару дней игрокам нужно отбивать атаки зомби с помощью пилотируемого дрона, но можно легко упустить тот момент, что у дрона есть целый арсенал оружия помимо стандартного пулемета. Придержите крупный калибр и бомбы для более выносливых зомби, а из пулемета лучше стрелять короткими очередями. Бочки со взрывчаткой желательно оставить для особенно крупных групп зомби.

Не тратьте шприцы-анализаторы

На 11 день прохождения игроку откроются специальные шприцы, которые диагностируют выживших со 100% точностью. Но их запас очень ограничен, и запрашивать новую партию шприцев разрешено лишь раз в пять дней. Поэтому их рекомендуется приберечь для важных моментов. Так, никогда не нужно тратить анализатор на выжившего, пока вы не осмотрите его на все симптомы вручную. Их также нет смысла использовать на людей без симптомов или только с зелеными симптомами, поскольку они вряд ли заражены. Идеальное использование шприцев — на людях в карантине.

Помните о пистолете

Пистолет открывается после первых двух эвакуаций, и с этого момента инфицированные и заболевшие люди становятся более агрессивными. Экипируйте пистолет и возьмите его в руки, прежде чем подзывать следующего человека в очереди на досмотр — некоторые из них могут побежать и атаковать игрока.