Вышел трейлер кооперативного режима игры No Rest for the Wicked

Компания Moon Studios объявила, что в их игре No Rest for the Wicked на следующей неделе - 22 января - станет доступен режим для совместного прохождения.

По этому поводу разработчики выпустили специальный трейлер.

Игра, напомним, с весны 2024 года пребывает в состоянии раннего доступа в Steam. За это время на платформе Valve ее общий рейтинг - 79% на основе более 56 тыс. отзывов пользователей.

Проект позиционируется как динамичный и бескомпромиссный с претензией на новое слово в жанре.

В преддверии крупного апдейта авторы сообщили, что количество проданных копий превысило отметку в миллион экземпляров.

С нашим обзором No Rest for the Wicked можно ознакомиться здесь.