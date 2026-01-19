Сотни россиян пожаловались на проблемы в Brawl Stars

За последние сутки сотни россиян пожаловались на проблемы с доступом к популярной мобильной онлайн-игре Brawl Stars. Информация об этом появилась на соответствующей странице сервиса мониторинга сбоев DownDetector.

Из данных DownDetector следует, что, на момент публикации новости, за последние 24 часа с проблемами при входе в игру столкнулись свыше 700 человек. Пик жалоб пришелся на период с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

«Не работает», «Не запускается», «Не войти в личный кабинет», «Почему не работает Brawl Stars». Такие сообщения оставляют недовольные пользователи игры на сайте DownDetector.

Больше всего жалоб пришлось на жителей Брянской, Новгородской, Тульской, Ивановской и Воронежской областей. На каждый из регионов пришлось по 4% от зафиксированных за сутки жалоб.

Brawl Stars – мобильная игра в жанрах MOBA и геройский шутер, разработанная и изданная финской компанией Supercell. Глобальный релиз состоялся 12 декабря 2018 года. Проект доступен на Android и iOS.

