СМИ: Масштабный сбой произошел в мобильной игре Brawl Stars
В популярной игре Brawl Stars произошел масштабный сбой. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
Пользователи сталкиваются с проблемой входа в приложение. Чаще всего неполадки возникают у тех, кто играет на устройствах на базе операционной системы Android.
Большинство жалоб поступило из Псковской и Ярославской областей. Первые сообщения о проблемах с приложением появились около трех часов назад, уточнили в публикации.
Массовый сбой также произошел 24 декабря в работе онлайн-сервиса распространения компьютерных игр Steam. Были недоступны серверы ряда игр, у многих пользователей не получалось войти в учетную запись.
Кроме того, в начале декабря случился масштабный сбой в работе отделений «Почты России». Работа точек была частично парализована. Из-за неполадок была нарушена работа по предоставлению всех видов услуг.
В Роскомнадзоре тем временем сообщили, что в данный период отсутствуют основания для снятия ограничений с игры Roblox на территории России.
3 декабря 2025 года ведомство ограничило доступ к Roblox на территории РФ. Причиной блокировки стало распространение материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики*.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.