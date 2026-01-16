Масштабный сбой произошел в мобильной игре Brawl Stars

В популярной игре Brawl Stars произошел масштабный сбой. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

Пользователи сталкиваются с проблемой входа в приложение. Чаще всего неполадки возникают у тех, кто играет на устройствах на базе операционной системы Android.

Большинство жалоб поступило из Псковской и Ярославской областей. Первые сообщения о проблемах с приложением появились около трех часов назад, уточнили в публикации.

Массовый сбой также произошел 24 декабря в работе онлайн-сервиса распространения компьютерных игр Steam. Были недоступны серверы ряда игр, у многих пользователей не получалось войти в учетную запись.

Кроме того, в начале декабря случился масштабный сбой в работе отделений «Почты России». Работа точек была частично парализована. Из-за неполадок была нарушена работа по предоставлению всех видов услуг.

В Роскомнадзоре тем временем сообщили, что в данный период отсутствуют основания для снятия ограничений с игры Roblox на территории России.

3 декабря 2025 года ведомство ограничило доступ к Roblox на территории РФ. Причиной блокировки стало распространение материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.