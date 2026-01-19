Второй сезон игры Battlefield 6 отложили почти на месяц

Издательство Electronic Arts и разработчики Battlefield Studios объявили, что запуск второго сезона в игре Battlefield 6 откладывается до 17 февраля.

Изначально планировалось выпустить масштабный контентный апдейт в январе.

Причиной переноса называется необходимость в более тщательном тестировании для исправления технических недочетов и потенциальных багов.

При этом общая дорожная карта сервисного игрового проекта на 2026 год до сих пор не была представлена аудитории.

Battlefield 6 вышла в октябре прошлого года, показала отличный старт по количеству вовлеченных онлайн-пользователей, победила на The Game Awards в номинации "Лучший аудиодизайн", но без регулярных обновлений постепенно теряет игроков.

В декабре погиб руководивший разработкой Винс Зампелла, что также не могло не повлиять на ход развития серии.