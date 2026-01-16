Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2026

Игровая индустрия постепенно пробуждается от новогодней спячки. Хотя первые по-настоящему крупные релизы 2026 года состоятся лишь в феврале, это не значит, что в середине января не во что играть. Мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В середине февраля состоится релиз Styx: Blades of Greed, и, судя по всему, разработчики начинают раскручивать рекламную кампанию. Потому что в Epic Games Store можно бесплатно забрать обе предыдущие игры о гоблине Стиксе: Master of Shadows и Shards of Darkness. Хотя серия не получила широкого признания среди критиков, она считается культовой среди поклонников полузабытого жанра стелс-экшенов. Игры можно добавить на аккаунт до 22 января.

© EGS

В Steam состоялся довольно знаменательный релиз. Спустя почти четверть века после начала разработки в цифровом магазине появилась MaSzyna: железнодорожный симулятор, созданный польскими энтузиастами. Проект славится своим строгим подходом к реализму, прекрасным звуком и маленьким, но сплоченным сообществом. Но предупреждаем: все поезда в игре из Польши, и инструкции к ним написаны на польском.

© Steam

Square Enix опубликовала демоверсию Dragon Quest VII Reimagined — полномасштабного ремейка седьмой части легендарной JRPG-серии. Простому сыну рыбака предстоит отправиться в захватывающее путешествие по островному государству, которое откроет много тайн. Издатель отдельно подмечает, что для игры не нужно знать сюжет предыдущих частей — получить от нее удовольствие сможет любой поклонник классических JRPG.

© Steam

Наконец, Project Homecoming Haven — маленькая, трогательная игра от создателей серии Coffee Talk. В ней игроку предстоит взять на себя роль уборщика, который занимается наведением порядка в жилищах умерших людей. Project Homecoming Haven позволит узнать их истории через их вещи, разобрать чужие воспоминания и помочь их близким людям смириться с утратой.