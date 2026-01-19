Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году

Чемпионат.com

Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц, крупных изменений в списке ивентов нет.

Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году
© Чемпионат.com

Так, будущая весенняя распродажа пройдёт в конце марта, летняя — в конце июня, а осеннюю запустят в начале октября. Новогодний ивент же вновь продлится две недели.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году

  • Фестиваль настольных игр: 26 января — 2 февраля
  • Фестиваль печатания: 5–9 февраля
  • Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля
  • Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля
  • Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта
  • Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта
  • Весенняя распродажа в Steam 2026 года: 19–26 марта
  • Фестиваль игр про дом и интерьер: 30 марта — 6 апреля
  • Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля
  • Фестиваль средневековья: 20–27 апреля
  • Фестиваль построения колод: 4–11 мая
  • Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая
  • Фестиваль пуль: 8–15 июня
  • Июньский фестиваль «Играм быть» 2026 года: 15–22 июня
  • Летняя распродажа в Steam 2026 года: 25 июня – 9 июля
  • Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля
  • Фестиваль поездов: 20–27 июля
  • Фестиваль киберпанка: 3–10 августа
  • Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа
  • Фестиваль выживания и крафтинга в режиме «Игрок против ИИ»: 31 августа – 7 сентября
  • Фестиваль программирования: 10–14 сентября
  • Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября
  • Осенняя распродажа в Steam 2026 года: 1 октября – 8 октября
  • Кулинарный фестиваль: 12–19 октября
  • Октябрьский фестиваль «Играм быть» 2026 года: 19–26 октября
  • «Страхи в Steam 5»: 26 октября – 2 ноября
  • Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября
  • Зимняя распродажа в Steam: 17 декабря 2026 года – 4 января 2027 года.

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.