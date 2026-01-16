В сеть утекла информация о новой консоли Nintendo

В сети появились слухи о возможном расширении линейки игровых устройств Nintendo. Поводом для обсуждений стала находка пользователей на портале Nintendo Account, где был обнаружен неизвестный ранее модельный идентификатор с обозначением OSM. Об этом сообщает издание Nintendo Everything (NE).

© Газета.Ru

Официального подтверждения существования нового устройства пока нет, однако поклонники компании обратили внимание, что ранее кодовым названием Nintendo Switch 2, по неофициальной информации, было слово Ounce. На этом фоне в сообществе возникло предположение, что аббревиатура OSM может расшифровываться как Ounce Small Model, что указывает на потенциальное появление компактной версии консоли – например, Switch 2 Lite.

Информацию о находке первым распространил пользователь социальной сети Bluesky под ником dootsky.re. Он сообщил, что на портале Nintendo Account для каждого устройства предусмотрены отдельные изображения, и при попытке использовать код OSM система отображает изображение Nintendo Switch 2. Кроме того, в скриптах сайта OSM упоминается как продуктовый код.

Пользователи также отметили, что при вводе несуществующих кодов сайт выдает сообщение об ошибке, тогда как в случае с OSM этого не происходит. При этом речь не идет о девкитах для разработчиков Nintendo Switch 2, поскольку для них используется отдельный продуктовый код BEE. Обнаруженные данные усилили ожидания, что в ближайшее время на сайте Nintendo может появиться информация о новой версии консоли.

