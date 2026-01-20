NRG возглавила мировой рейтинг команд по Valorant — Riot обновила топ
Компания Riot Games представила обновлённый рейтинг Global Power Rankings на сезон 2026 года.
Лидером мирового зачёта стала североамериканская организация NRG, одержавшая победу на чемпионате мира в Париже. В первую пятёрку также вошли Fnatic, корейский коллектив DRX, а также составы G2 Esports и Paper Rex.
Система оценки Team Performance учитывает несколько ключевых факторов: значимость матчей (плей-офф и международные ивенты ценятся выше), актуальную форму команды, разницу выигранных раундов и силу соперников.
Топ-5 команд Global Power Rankings 2026:
- NRG (Americas);
- Fnatic (EMEA);
- DRX (Pacific);
- G2 Esports (Americas);
- Paper Rex (Pacific).
Также была опубликована статистика силы регионов (Regional Strength Score). Первое место удерживает VCT Americas с показателем 1492 очка. Следом идут VCT EMEA (1429), VCT Pacific (1351) и VCT China (1328). Рейтинг будет обновляться в течение всего сезона по мере проведения официальных турниров.