Из-за Нового года спрос на аренду консолей в России вырос в 2,6 раза

В новогодние каникулы у россиян одним из самых популярных вариантов проведения досуга стали видеоигры. По данным «Авито Услуг», с 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года спрос на аренду игровых консолей в России вырос в 2,6 раза по сравнению с периодом с 20 ноября по 11 декабря.

Наибольшей популярностью пользовались консоли Sony. В праздничные дни интерес к их аренде увеличился также в 2,6 раза. В среднем взять PlayStation напрокат можно было от 800 рублей в сутки. Сейчас самой востребованной считается PlayStation 5 Pro.

Консоли Xbox арендовали в 2,5 раза чаще, чем до праздников. При этом средняя цена проката даже снизилась — примерно на 8%, и начиналась от 600 рублей в день. Чаще всего россияне выбирали модели Xbox Series X и Series S.