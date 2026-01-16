EGS раздает набор из двух частей Styx

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача двух частей серии Styx — стелс-экшенов Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness. Забрать акционные тайтлы можно в разделе «Бесплатные игры» на главной странице сервиса.

Серия игр в жанре стелс-экшен рассказывает о приключениях саркастичного двухсотлетнего гоблина. Игровой процесс строится вокруг «песочниц» с вариативными заданиями, где игрок может выбирать между стелсом и открытыми столкновениями, включая бои с боссами.

Разработкой франшизы занимается французская студия Cyanide, издателем выступает Nacon. По данным OpenCritic, первая часть получила среднюю оценку 68 из 100, продолжение — 72 из 100.

Проекты доступны для добавления в библиотеку, в том числе пользователям из России. Раздача продлится до вечера 22 января. Забрав игры в свою библиотеку, пользователи смогут скачивать и запускать их в любое время, даже после окончания акции.

Разработчики также готовятся к выходу на ПК третьей части в феврале. Сейчас доступна демо-версия проекта.

