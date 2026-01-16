MSI анонсировала мощный мини-ПК

Компания MSI представила новый мини-ПК под названием AI Edge, войдя в активно растущую нишу устройств на базе процессоров Ryzen AI Max+ 395 – сегодня их уже более 30 моделей на рынке.

© MobiDevices

Устройство ориентировано на выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом, и предлагает универсальные вычислительные мощности для рабочих нагрузок, мультимедиа и игрового процесса. MSI AI Edge включает в себя графический чип RDNA 3.5 с 40 вычислительными единицами и специализированный нейро-процессор XDNA 2, обеспечивающий производительность до 50 TOPS.

Версия MSI AI Edge предложена с оперативной памятью LPDDR5X-8000 ёмкостью до 128 ГБ, из которых 96 ГБ зарезервированы для встроенного GPU Radeon 8060S. Компьютер имеет объём корпуса всего 4 литра и использует тот же процессор Ryzen AI Max+ 395, что и другие модели в линейке. При этом возможны появление менее дорогих версий на базе APU Ryzen AI Max, особенно учитывая совпадение с выходом новых решений серии AMD Strix Halo. Согласно заявлению MSI, AI Edge демонстрирует скорость обработки до 15 токенов в секунду при работе с LLM объёмом до 120 млрд параметров.

Как утверждает производитель, все основные компоненты MSI AI Edge оснащены индивидуальными радиаторами для эффективного отвода тепла. Устройство будет поставляться с собственным программным обеспечением, оптимизированным для работы с нейросетями и выполнения локальных операций с данными.

Сроки запуска продаж и стоимость модели MSI AI Edge будут известны позднее.