Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ в пользу версий на 8 ГБ

Модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti на 16 ГБ перестали быть приоритетными для вендора и его партнеров. Текущие складские запасы этих моделей близки к исчерпанию, а новые поставки в ближайшее время не ожидаются, говорится в новом ролике Hardware Unboxed на YouTube со ссылкой на производителей и ритейлеров.

© Газета.Ru

ASUS указывает, что RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti находятся «в конце жизненного цикла». Источники Hardware Unboxed предполагают, что после распродажи оставшихся партий эти модели могут не вернуться на рынок, несмотря на отсутствие официального объявления об их снятии с производства.

Как уточняет VideoCardz, NVIDIA пересмотрела приоритеты закупок SKU для партнеров, распределяя производственные ресурсы в пользу наиболее мощных решений в рамках каждого сегмента объема видеопамяти. В категории 16 ГБ, где представлены RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti и RTX 5080, основной фокус смещается в сторону старшей RTX 5080, тогда как выпуск младших моделей будет сокращаться.

Аналогичный подход применяется и к линейке с меньшим объемом памяти. Если у модели существует версия на 8 ГБ и 16 ГБ, приоритет получают более массовые конфигурации на 8 ГБ. При этом внутри одного объема памяти преимущество отдают более производительным GPU. Эту логику подтверждают источники HKEPC Hardware.

Отдельно отмечается неопределенный статус RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти: модель оказалась между двумя наиболее востребованными категориями, и окончательное решение пока не принято.

Ранее видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 подорожала в несколько раз.