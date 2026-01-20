Кризис, которого никто не ждал: что нужно знать о дефиците оперативной памяти

На рынке комплектующих для ПК царит острый дефицит памяти — вероятнее всего, он продлится достаточно долго. Портал PC Gamer рассказал, чем вызван резкий рост цен на RAM и как он влияет на другие компоненты компьютеров, от видеокарт до SSD-накопителей.

© Unsplash

Из-за чего появился дефицит и причем здесь ИИ

Основная причина острого дефицита памяти и накопителей — беспрецедентное инвестирование в ИИ. Проект Stargate от OpenAI планирует вложить $500 млрд в ИИ-инфраструктуру в США за четыре года. Nvidia также инвестировала $100 млрд в OpenAI, а та, в свою очередь, собирается купить $300 млрд вычислительной мощности у Oracle. Дата-центры строятся так быстро, что их иногда приходится разворачивать прямо в палатках.

Серверы для хостинга ИИ требуют астрономически много хранилища и памяти, а процессорам необходимо очень быстро получать доступ к хранимым данным. Для обучения ИИ и работы логических алгоритмов используются очень большие объемы информации, не говоря уже о повторном обучении, которое нередко длится перманентно. Обычно эти данные не структурированы, из-за чего ИИ приходится вытягивать информацию из разных регионов накопителя по мере обучения и формирования нейронной сети.

SSD идеальны для этой цели; а в плане оперативной памяти ИИ-компании ищут плашки с высокой пропускной способностью. Для контекста, это не та же DDR-память, стоящая в игровых ПК, но сами чипы памяти DRAM идентичны. Массовая скупка HBM-памяти означает, что на рынке остается меньше DRAM для производства обычных плашек памяти, а это приводит к росту цен.

Почему дефицит памяти влияет на оперативную память

Оперативная память — самая очевидная разновидность компьютерного железа, подверженная влиянию дефицита. DRAM-память, которую активно скупают ИИ-компании, производится на тех же предприятиях и линиях, где изготавливают память для плашек RAM. Причем это касается не только новейшего стандарта DDR5, но и DDR4.

Производство DDR4 постепенно сворачивается, а это значит, что в продаже будет меньше старых плашек, хотя сам по себе этот фактор едва ли привел к стратосферному росту цен. Тот факт, что расценки на плашки DDR4 так сильно растут — симптом того, что у производителей попросту не хватает продукта, чтобы удовлетворить спрос индустрии в целом. Поэтому компании стараются скупать любые ресурсы, до которых смогут дотянуться.

Почему дефицит памяти влияет на SSD

NAND флэш-память тоже пострадает, потому что она является компонентом долговременного SSD-хранилища. Даже если SSD в ИИ-серверах не те, что идут в игровые ПК, производство NAND для этих серверных накопителей повлияет и на потребительские SSD при достаточно истощенных запасах.

Обычно ИИ-серверы используют более качественные SSD, чем потребительские, с другой NAND, но при дефиците покупатели для серверных могут начать закупки и потребительских вариантов.

Пока что цены на флэш-память выросли не так высоко, как на оперативную память, но это может быть лишь вопросом времени. Компания Adata уже заявила, что запасы DRAM, NAND и даже обычных HDD в дефиците — впервые за 30 лет. Многие из лучших SSD для гейминга по-прежнему достаточно дешевы, но, скорее всего, дефицитная ситуация вскоре начнет менять и потребительский рынок. Точно так же, как это произошло с оперативной памятью.

По факту, уже появились первые намеки именно на такое развитие событий. Фирма Trendforce выяснила, что провайдеры облачных услуг вынуждены переходить на SSD с 4-битными ячейками памяти — примерно такие же, что стоят во многих потребительских ПК и ноутбуках. Отчасти этот шаг обусловлен нехваткой вторичных HDD, предназначенных для хранения информации, которую открывают нечасто. Другими словами, дефицит затрагивает даже традиционные жесткие диски. Western Digital уже подняла цены на все свои HDD.

Почему дефицит памяти влияет на GPU

GPU могут выглядеть продуктом, стоящим подальше от RAM и SSD, но, опять же, ходят слухи, что дефицит может затронуть и их.

Память, нужная дата-центрам для ИИ, отличается от памяти, стоящей внутри видеокарт, однако производители памяти наверняка переориентируют свои ресурсы на изготовление первой по мере повышения спроса. Таким образом, производство памяти для GPU гарантированно сбавит обороты, что приведет к повышению цен. А чем дороже память для видеокарт, тем дороже сами видеокарты.

Недавно всплыл слух, что AMD собирается повысить цены на собственные GPU как раз по этой причине; якобы ценники для клиентов внутри индустрии уже обновлены.

Почему дефицит памяти влияет на игровые ПК

Готовые игровые ПК, естественно, нуждаются в памяти, поэтому рынок собранных компьютеров не так уж далек от кризиса — он ощутит эффект домино. Рано или поздно сборщики и производители истощат свои запасы памяти, закупленные до роста цен, и им придется заказывать новые плашки. А груз этих расходов, конечно же, возьмут на себя покупатели.

Что произойдет в будущем

Производители памяти и накопителей вряд ли создадут больше предложения, чем нужно рынку. Для начала стоит помнить, что, в случае резкого падения спроса, компании потеряют много денег. К тому же, развертка новых линий производства полупроводников или расширение уже существующих — сложное мероприятие, требующее годы.

Конечно, есть шанс, что ИИ-индустрия лопнет, как пузырь. Некоторые эксперты считают, что инвестиции в эту сферу значительно превышают прибыль; пока что ИИ-сегмент IT-рынка накачивают деньгами в надежде, что когда-нибудь он оправдает расходы на развитие. Именно поэтому очень много денег, по сути, переходят между одними и теми же компаниями. Nvidia вкладывается в OpenAI, а та покупает железо у Nvidia. В итоге складывается циркулярная система, которая постоянно впитывает деньги без какой-либо серьезной прибыли, что раздувает метафорический пузырь.

Но тут стоит понимать, что, хотя финансовые пузыри 2000 и 2008 годов привели к катастрофическим последствиям, они также заложили фундамент для чего-то большего. Аналогичным образом взрыв ИИ-пузыря может посеять семена для менее раздутой индустрии.