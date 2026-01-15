Большой патч 1.4.5 для Terraria выйдет 27 января

Студия Re-Logic раскрыла дату выхода большого обновления для Terraria. Версия 1.4.5 для культовой песочницы выйдет уже 27 января на ПК.

Разработчики отметили, что планировали выпустить апдейт чуть раньше, однако в итоге он доберётся до игроков в конце месяца.

Как мы уже упоминали в прошлом месяце, разработка апдейта шла хорошо, и релиз должен был состояться в январе 2026 года. Чтобы не затягивать, мы рады сообщить, что Terraria 1.4.5 выйдет 27 января! Нам ещё предстоит закончить кое-какие дела до этого момента, но начинайте вести обратный отсчёт, потому что Terraria 1.4.5 окажется в ваших руках всего через 13 дней!

Версия 1.4.5 станет одним из крупнейших обновлений в истории Terraria. Вместе с ним в игру добавят новые предметы, оружия, монстров, аксессуары и другой контент — всеми деталями патча авторы поделятся ближе к релизу.