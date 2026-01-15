Чем Hytale отличается от Minecraft и в чем они похожи?

Hytale с виду очень похожа на Minecraft. Обе игры посвящены исследованию «бесконечного» процедурно сгенерированного мира с различными биомами, в обеих можно добывать ресурсы, крафтить предметы и строить сооружения. Но на самом деле между ними есть существенные различия. Портал PC Gamer рассказал, чем Hytale отличается от Minecraft.

Hytale находится в очень раннем доступе

Наибольшая разница между Hytale и Minecraft в том, что вторая появилась 15 лет назад, а первая только-только вышла в ранний доступ. Причем в очень ранний. Конечно, это не значит, что в игре полно багов; напротив, она неожиданно стабильна, и тот контент, что есть в ней сейчас, работает исправно. Тем не менее, Hytale далека от завершенного состояния — многие элементы и механики попросту не доделаны.

Например, в Hytale есть рыба, но нет рыбловной удочки. Есть животные, но нет возможности приручить их. Игрок может сражаться с монстрами, но среди них нет боссов. Мини-играм отведена отдельная вкладка, но пока что она пустая. Hytale будет расширяться и дорабатываться в реальном времени — в мире можно даже найти пустующие места, где должны быть определенные текстуры.

Hytale будет не только песочницей, но и RPG

Hytales задумывается как полноценная ролевая игра, хоть и на данный момент в ней почти нет никаких ролевых механик. Приключенческая кампания и квесты появятся позже; пока игрокам доступна только бессюжетная песочница, и проект может пробыть в таком состоянии довольно долгое время.

В Hytale у оружия есть разные атаки и «ульты»

При этом боевая система Hytale уже намекает на то, что разработчики хотят реализовать в будущем. Атаковать монстров можно не только обычными ударами, кликая мышью. Если нажать и удерживать кнопку атаки, то с мечом, например, можно совершить рывок, а с молотом — мощный удар по земле. Помимо этого, в бою игрок постепенно заполняет шкалу ультимативной способности, которая позволяет выполнить особенно мощную атаку. На данный момент боевые механики Hytale реализованы не полностью, но они уже достаточно отличаются от Minecraft.

Крафтинг в Hytale больше похож на Valheim, чем на Minecraft

Крафтинг в Hytale гораздо проще, чем в Minecraft. Ресурсы не нужно размещать на сетке; игрок может просто выбрать предмет для крафта из меню и, если в инвентаре есть ресурсы, он будет создан. А различные станции для крафтинга, вроде верстака бронника, можно прокачивать с помощью более редких ресурсов. Чем больше прокачан тот или иной верстак, тем больше рецептов для крафтинга доступны игроку.

В Hytale можно хвататься за уступы

Еще одно отличие: в Hytale игрок может прыгнуть и схватиться за край блока, чтобы подтянуться на него. Может, со стороны это не кажется чем-то важным, но на практике эта механика очень выручает. Например, она позволяет спасаться от врагов, которые умеют взбираться на одиночные блоки, но не могут подтягиваться на блоки выше так же, как игрок. Механика также полезна при исследовании, если процедурная генерация местности не создала удобный путь к вершине какого-нибудь холма или утеса.