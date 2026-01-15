Стример JesusAVGN* не смог оспорить снятие статуса иноагента

Блогер и стример Алексей Губанов*, известный как JesusAVGN*, не смог добиться снятия статуса иностранного агента. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© Вечерняя Москва

— Решением районного суда Губанову* было отказано в удовлетворении административного искового заявления к Министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов, обязании исключить сведения из указанного реестра, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Стримера признали иноагентом в апреле прошлого года. Минюст принял такое решение, так как Губанов* распространял ложную информацию о действиях российских властей. Кроме того, он активно выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.