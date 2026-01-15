Rockstar теперь официально зарабатывает на модах для GTA V и RDR 2

Покупка команды моддеров Cfx.re в августе 2023 года была частью долгосрочной стратегии Rockstar Games по развитию и монетизации пользовательского контента, в результате чего заработала площадка Cfx Marketplace. Об этом сообщает 3DNews.

Cfx Marketplace — это официальный магазин пользовательского контента для FiveM и RedM, платформ с пользовательскими серверами для игр GTA V и RDR 2. Магазин предполагает как бесплатные, так и платные модификации и инструменты, созданные сообществом.

На старте маркетплейс предлагает модификации 16 известных моддеров для GTA V и Red Dead Redemption 2. Еще шесть авторов планируется подключить к проекту на следующем этапе, что должно расширить ассортимент доступного контента.

Ранее представители индустрии и инсайдеры неоднократно указывали, что пользовательский контент станет важной частью стратегии Rockstar в отношении GTA VI. По слухам, компания рассматривает возможность предоставления игрокам инструментов для модификации окружения и игровых ресурсов с целью создания собственной интеллектуальной собственности внутри экосистемы будущей игры.

