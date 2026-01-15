В Fortnite пройдет коллаборация с культовым «Офисом»

Знаете культовый сериал «Офис»? А играли в Fortnite? Самое время объединить эти два элемента, чтобы получить в итоге мощный и ожидаемый кроссовер.

© Чемпионат.com

По словам инсайдера и датамайнера под ником ShiinaBR, коллаборация ожидается на следующей неделе, но пока ничего не подтверждено. Планирует ли Epic Games подтвердить грядущий кроссовер, пока не до конца ясно.

Fortnite представляет собой королевскую битву на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами, брендами и прочим. То есть в число франшиз как раз планируют включить «Офис», который известен многим кинозрителям.