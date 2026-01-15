Sid Meier's Civilization VII выйдет для iPhone и Mac в подписке Apple Arcade

Sid Meier's Civilization VII выйдет на iPhone и iPad 5 февраля в рамках подписки Apple Arcade. На старте мобильная версия будет доступна без поддержки многопользовательского режима, а также будет эксклюзивом платформы, сообщает Apple.

Как следует из описания в App Store, Civilization VII Arcade Edition сохранит ключевую механику серии: игрокам предстоит развивать цивилизацию, управляя историческими лидерами и расширяя влияние империи. Версия для экосистемы Apple получит сенсорное управление на iPhone и iPad, а также поддержку мыши и контроллеров на устройствах под управлением iOS и macOS.

В то же время функциональные возможности версии в Arcade будут ограничены по сравнению с релизом на ПК и консолях. На запуске в игре не предусмотрены онлайн-режим и дополнительный контент. Кроме того, выбор карт увеличенного размера будет доступен только на устройствах, оснащенных более чем 8 ГБ оперативной памяти.

Помимо Civilization VII, 5 февраля в Apple Arcade также пополнят каталог еще несколько проектов, включая сборник Retrocade и другие.

