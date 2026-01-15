NVIDIA выпустила апскейлер DLSS 4.5 для RTX-видеокарт

Компания NVIDIA выпустила новую версию технологии масштабирования изображения под названием DLSS 4.5. Обновлённая функция уже доступна в более чем в 400 играх и приложениях.

Апскейлер поддерживает все видеокарты семейства GeForce RTX, начиная с 20-й серии. Больше всего функция повлияет на чипы в RTX 40 и 50 благодаря ускорению FP8. Среди игр, в которых присутствует поддержка DLSS 4.5, есть Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance 2 и The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Кроме того, в будущем функция станет доступна в Resident Evil 9 Requiem и 007 First Light.

Как обновить игры до DLSS 4.5

DLSS 4.5 теперь работает на новом ИИ, обученном на расширенном наборе данных. Функция позволяет существенно повысить качество изображения, улучшить сглаживание и минимизировать визуальные артефакты. Апскейлер также получит весной технологию Dynamic Multi Frame Generation для динамической генерации кадров (до пяти промежуточных кадров на один реальный).