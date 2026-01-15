В России предложили запретить GTA VI из-за угрозы нравственности

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой запретить распространение игры Grand Theft Auto VI в России, заявив о рисках негативного влияния на молодежь. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам Иванова, разработчики игры, по его мнению, сознательно включают в продукт деструктивный и пошлый контент, который противоречит базовым моральным нормам и традиционным духовным ценностям. В качестве примера он указал на информацию о возможном появлении в игре сцен мужского стриптиза, назвав это недопустимым и способным привести к растлению молодого поколения.

Депутат считает, что в сложившейся ситуации необходимо либо ввести жесткие законодательные ограничения на распространение подобных видеоигр на территории России, либо обязать издателей выпускать для российского рынка специальные версии, очищенные от аморального контента.

Иванов также отметил, что высокая популярность серии Grand Theft Auto усиливает ее потенциально негативное влияние на молодежь. Он добавил, что в ряде стран уже наблюдается ужесточение контроля за подобным контентом, включая обсуждение механизмов проверки возраста пользователей, и призвал занять более принципиальную позицию в вопросах защиты нравственных устоев, передает «Радиоточка НСН».