Гонка Forza Horizon 6 может выйти 19 мая

Пользователи раскрыли дату выхода популярной гоночной видеоигры Forza Horizon 6. Информация о релизе появилась у некоторых игроков в Forza Horizon 5 — согласно оповещению, релиз состоится 19 мая.

При этом, для игроков оформивших предзаказ, игра станет доступна 15 мая. Обладатели предзаказа получат приветственный набор, пакет автомобилей для гонок на время и пропуск на эксклюзивную машину Ferrari J50. В Microsoft не подтверждали информацию о дате выхода.

Forza Horizon 6 анонсировали в конце сентября 2025 года. События новой части гоночной серии развернутся в Японии. Ранее об этом многие годы просили фанаты. Игра выйдет на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Ожидается, что в будущем проект выйдет и на PlayStation 5.