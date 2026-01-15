VideoCardz раскрыло дату поступления в продажу процессоров Ryzen 7 9850X3D

Издание VideoCardz раскрыло дату поступления в продажу процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D. В СМИ сообщили, что французские розничные сети объявили о выпуске чипов 29 января.

Компания AMD снимет эмбарго на обзоры 28 января. Сейчас она начала рассылать тестовые образцы процессора различным СМИ. Производитель чипа пока не объявил цену на комплектующие ПК, как и официальную дату поступления в продажи.

AMD анонсировала Ryzen 7 9850X3D в начале января. Процессор представляет собой улучшенную версию Ryzen 7 9800X3D, вышедшего в 2024 году. Чип получит тактовую частоту, достигающую 5,6 ГГц в режиме Boost, с сохранением энергопотребления 120 Вт.