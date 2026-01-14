Ubisoft сократит 55 сотрудников студии Massive Entertainment

Издатель Ubisoft объявил о реструктуризации студии Massive Entertainment, в результате которой под сокращения могут попасть около 55 сотрудников. Изменения затронут офисы компании в Мальме и Стокгольме, сообщает IGN.

В Ubisoft пояснили, что реструктуризация стала следующим этапом после завершения программы добровольного ухода и формирования долгосрочной стратегии развития. По словам компании, проведенная работа позволила более четко определить оптимальную структуру и объем ресурсов, необходимых для устойчивой деятельности студии.

В дальнейшем Massive сосредоточится на развитии франшизы Tom Clancy's The Division — включая разработку третьей части и поддержку The Division 2, — а также на работе с движком Snowdrop и экосистемой Ubisoft Connect. Анонс Tom Clancy's The Division 3 состоялся еще в 2023 году, однако новых подробностей о проекте нет. Исполнительный продюсер Julian Gerighty ранее заявлял, что игра должна оказать влияние, сопоставимое с релизом первой части серии.

В письме сотрудникам Ubisoft подчеркнула, что сокращения не связаны с индивидуальной эффективностью, качеством работы команд или результатами последних релизов. Процесс будет проходить в формате индивидуальных соглашений с соблюдением требований местного законодательства и предоставлением поддержки затронутым сотрудникам.

