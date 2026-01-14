Styx: Blades of Greed получила бесплатную демо-версию и новый трейлер

Студия Cyanide и издательство Nacon выпустили в Steam демо-версию грядущей игры Styx: Blades of Greed для бесплатного ознакомления.

Также авторы опубликовали трейлер, в котором главный герой ломает четвертую стену и напрямую рассказывает аудитории об основных геймплейных элементах и механиках.

Кроме того, стартовал и прием предварительных заказов - в российском сегменте онлайн-магазина Valve за новинку просят 3 тыс. рублей.

Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Проект станет четвертым по счету с участием гоблина-мизантропа Стикса, ранее он был протагонистом в Of Orcs and Men (2012), Styx: Master of Shadows (2014) и Styx: Shards of Darkness (2017).

Релиз на ПК и актуальных консолях Sony и Microsoft состоится уже в следующем месяце - 19 февраля.