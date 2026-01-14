Дэдпул в Marvel Rivals будет относиться сразу к трем классам

Компания NetEase опубликовала большой трейлер с демонстрацией Дэдпула и его особенностей. В ролике показали в том числе главную фишку героя, о которой как раз рассказали вчера во время трансляции.

Как оказалось, болтливый наёмник будет относиться сразу ко всем трём классам, а ещё персонаж сможет улучшать свои навыки прямо во время матча.

Дэдпул появится в командном экшене уже 16 января со стартом нового сезона. Marvel Rivals же представляет собой супергеройский экшен, в котором игроки в двух командах сражаются друг с другом.