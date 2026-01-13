Разработчики выпустили духовного наследника Minecraft

Игра Hytale вышла в ранний доступ спустя 9 лет разработки
В раннем доступе вышла игра Hytale, доступ к которой получили оформившие предзаказ пользователи. В России игра официально недоступна, сообщает DTF.
Разработчики не обозначили конкретные сроки пребывания проекта в раннем доступе, отметив, что готовы развивать Hytale в течение длительного времени для поэтапной реализации всех задуманных механик и контента.
Игра распространяется через собственный лаунчер, работа которого в день старта сопровождалась техническими сбоями. Часть пользователей столкнулась с проблемами при покупке и загрузке игры, включая ошибки авторизации и установки. В студии рекомендовали перезапускать лаунчер и направлять отчеты о нестабильной работе и визуальных ошибках.
С выходом Hytale в ранний доступ команду разработчиков публично поздравила Riot Games, ранее владевшая правами на проект. В ноябре студия Hypixel выкупила игру и возобновила активную разработку после продолжительного периода застоя.
Hytale — ролевая компьютерная игра с элементами песочницы, разработка которой началась в 2015 году командой авторов сервера Hypixel для Minecraft.
