Разработчик удалит игру из Steam, потому что его девушке не понравился ИИ

Инди-разработчик Ээро Лэйн объявил о намерении удалить свою игру Hardest из магазина Steam. Причиной стало использование ИИ при создании визуальных материалов, что автор после общения с девушкой неэтичным, сообщает DTF.

Hardest — бесплатная инди-игра, выпущенная летом. Это карточный «роглайк» с механиками, основанными на принципе «камень, ножницы, бумага», дополненными эффектами вроде замедления времени. При разработке иллюстраций Лэйн применял ИИ-инструменты, мотивируя это возможностью быстро и без затрат получить большое количество изображений.

Однако позднее разработчик пересмотрел свою позицию. По его словам, технология ИИ не является «бесплатной» в широком смысле, поскольку оказывает заметное влияние на экономику и окружающую среду. Он также выразил опасение, что само существование подобных проектов может косвенно стимулировать дальнейшие инвестиции в развитие ИИ, отвлекая ресурсы от других отраслей и участников рынка.

В опубликованном заявлении Лэйн отметил, что считает дальнейшее присутствие Hardest в текущем виде оскорбительным как для игроков, так и для других разработчиков. В качестве единственно возможного этичного шага он назвал удаление игры из Steam. Разработчик подчеркнул, что игровой код был написан им самостоятельно, поэтому в будущем он допускает создание нового проекта с использованием «традиционных» ассетов. На формирование этой позиции, по его словам, повлияли в том числе обсуждения с его девушкой.

Реакция сообщества на заявление оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддержала решение автора, тогда как другие отметили, что использование ИИ уже стало стандартной практикой в ряде процессов разработки игр. На момент публикации Hardest имела около 54% положительных отзывов в Steam: игроки отмечали интересную концепцию, но указывали на проблемы с реализацией.

