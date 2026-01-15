Авторы «Мира кораблей» отменили кроссовер с игрой «Бесконечное лето»

Разработчики онлайн-игры «Мир кораблей» сообщили об отмене события «Бесконечная зима» и всех активностей в рамках коллаборации с авторами «Бесконечного лета».

Из-за недопустимых высказываний разработчика «Бесконечного лета» команда «Мира кораблей» вынуждена отменить все совместные активности, запланированные на версию 26.1. Мы патриотичная компания и в сложившейся ситуации считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с проектом.

Судя по сообщениям на форуме игры, решение связано с некими русофобскими высказываниями разработчика «Бесконечного лета».

В 2026 году в «Мире кораблей» должны были появиться командиры-пионерки из визуальной новеллы, а также особый корабль Мика.