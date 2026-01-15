Soviet Games показала «Бесконечное лето 2»

Soviet Games представила «Бесконечное лето 2». Трейлера у игры нет, но можно посмотреть на скриншоты.

© кадр из игры

По сюжету, герой «Бесконечного лета 2» окажется в пионерском лагере «Совенок». Там он познакомится с 6 девушками — каждая со своим характером. Авторы обещают «тонкий баланс» между романтикой, мистикой и детективом.

Предзаказы уже доступны на официальном сайте студии. Тем, кто поддержит проект прямо сейчас, положен саундтрек в высоком качестве, электронная версия артбука, доступ ко всем дополнениям и имя в титрах. Весной Soviet Games выпустит демоверсию.

«Бесконечное лето» увидело свет в 2013 году. Игра стала очень популярной, в том числе благодаря бесплатному распространению.