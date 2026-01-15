Capcom анонсировала отдельную презентацию Resident Evil Requiem

Японская компания Capcom объявила, что проведет специальную трансляцию по своей грядущей игре Resident Evil Requiem.

Мероприятие стартует онлайн 16 января в 01:00 по московскому времени.

На стриме разработчики обещают раскрыть новые детали и подробности о проекте.

Заявленная длительность составляет 12 минут, после чего обещано обсуждение продемонстрированного контента с приглашенными гостями.

Релиз следующей части известной хоррор-серии состоится 27 февраля на всех актуальных платформах.