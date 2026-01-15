Capcom анонсировала отдельную презентацию Resident Evil Requiem

Capcom анонсировала отдельную презентацию игры Resident Evil Requiem

Российская Газета

Японская компания Capcom объявила, что проведет специальную трансляцию по своей грядущей игре Resident Evil Requiem.

Мероприятие стартует онлайн 16 января в 01:00 по московскому времени.

На стриме разработчики обещают раскрыть новые детали и подробности о проекте.

Заявленная длительность составляет 12 минут, после чего обещано обсуждение продемонстрированного контента с приглашенными гостями.

Релиз следующей части известной хоррор-серии состоится 27 февраля на всех актуальных платформах.